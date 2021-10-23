Пенсионерка из Уфы отрицает, что била школьницу за кормление кошек, но следы на лице ребёнка говорят об обратном
Свидетель происшествия также рассказал, что видел, как пожилая женщина избивает девочку. По словам отца школьницы, у неё подозрение на сотрясение мозга, ушибы и ссадины.
Скриншот из видео © SHOT
Пенсионерка из Уфы отрицает, что била школьницу за кормление кошек, но следы на лице ребёнка говорят об обратном. Видео © SHOT
Появились новые подробности истории о пенсионерке из Уфы, которая ударила школьницу за то, что та кормила кошек. Сама женщина отрицает факт нападения на девочку. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
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"Я не гналась, я подошла к ней, хотела узнать, что к ней так привязан этот белый кот... Она как бешеная начала орать... Никто её не избивал... Я её за руку взяла и говорю: "Ну что ты так кричишь?" Никто вашу дочь не трогал", — агрессивно заявила пенсионерка.
При этом сама школьница отметила, что она с подругой решила подкормить бездомных животных. Они оставили косточки питомцам, после чего за ними побежал белый котёнок.
"Это увидела бабушка. Мы испугались с моей подружкой и побежали куда-то спрятаться. Но она нас всё равно нашла. Моя подружка успела убежать и позвать на помощь. Меня она схватила за голову и начала бить об стену", — призналась пострадавшая, у которой явно видны на лице полученные травмы.
Девочку спас прохожий мужчина. Отец ребёнка сообщил, что у его дочери подозрение на сотрясение мозга, ушибы и ссадины. Родители уже написали заявление в полицию. Мужчина добавил, что пенсионерка во время разборки со школьницей спрашивала, зачем та приходит в этот двор и кормит её кошек.
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