Пенсионерка из Уфы отрицает, что била школьницу за кормление кошек, но следы на лице ребёнка говорят об обратном

Свидетель происшествия также рассказал, что видел, как пожилая женщина избивает девочку. По словам отца школьницы, у неё подозрение на сотрясение мозга, ушибы и ссадины.