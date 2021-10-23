На Украину прибыла третья партия военной помощи из США

Украина получила третью партию военной помощи от властей США. Об этом сообщили в Минобороны Незалежной.

"На Украину прибыла третья — заключительная — партия дополнительной международной помощи по безопасности на 60 миллионов долларов от Правительства США для нужд Вооружённых сил Украины, включающая боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и тому подобное", — говорится на странице военного ведомства в "Фейсбуке".

Отметим, что первая партия военной помощи США прибыла в Киев 10 октября, а вторая — 18 октября. О поставках президент Украины Владимир Зеленский договорился во время недавнего визита в Соединённые Штаты. Эта военная помощь стала дополнением к ранее согласованному объёму в 250 миллионов долларов.