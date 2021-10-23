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На Украину прибыла третья партия военной помощи из США

Киев получил от Вашингтона боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение.

23 октября, 02:22
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/4606776496051486" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны Украины</a></p>

Фото © Facebook / Минобороны Украины

Украина получила третью партию военной помощи от властей США. Об этом сообщили в Минобороны Незалежной.

"На Украину прибыла третья — заключительная — партия дополнительной международной помощи по безопасности на 60 миллионов долларов от Правительства США для нужд Вооружённых сил Украины, включающая боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и тому подобное", — говорится на странице военного ведомства в "Фейсбуке".

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Отметим, что первая партия военной помощи США прибыла в Киев 10 октября, а вторая — 18 октября. О поставках президент Украины Владимир Зеленский договорился во время недавнего визита в Соединённые Штаты. Эта военная помощь стала дополнением к ранее согласованному объёму в 250 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что Великобритания ведёт переговоры с Украиной о продаже первой в истории партии вооружения, в том числе ракет.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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