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Тимошенко уличила Киев в обмане в ситуации с импортом газа "не из России"

По словам политика, "для Украины не существует никакого европейского газа".

23 октября, 01:49
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Украина всегда пользовалась российским газом, поэтому ситуация с закупкой "европейского" топлива является "большим обманом". Об этом заявила глава партии "Батьковщина" и депутат Верховной рады Юлия Тимошенко в эфире канала "Наш".

Как известно, в ноябре 2015 года Киев прекратил закупку газа у России. Вместо этого Незалежная начала закачивать топливо, купленное по реверсу в Европе.

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"Для Украины не существует никакого европейского газа. Когда в 2014 году нам объявили, что Украина будет потреблять европейский газ, — пусть они мне покажут, где он в Европе добывается и где мы можем его взять. Я хочу сейчас проинформировать страну: это был большой обман", — пояснила Тимошенко.

Политик добавила, что для прокачки провели фиктивную трубу, однако при этом "газ шёл русский". Тимошенко отметила, что топлива сейчас в стране нет, поэтому необходимо его покупать по высокой стоимости.

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Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украине будет "очень сложно пережить предстоящую зиму" из-за отсутствия прямого диалога с Россией по вопросу газа.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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