Тимошенко уличила Киев в обмане в ситуации с импортом газа "не из России"
По словам политика, "для Украины не существует никакого европейского газа".
Фото © ТАСС / Zuma
Украина всегда пользовалась российским газом, поэтому ситуация с закупкой "европейского" топлива является "большим обманом". Об этом заявила глава партии "Батьковщина" и депутат Верховной рады Юлия Тимошенко в эфире канала "Наш".
Как известно, в ноябре 2015 года Киев прекратил закупку газа у России. Вместо этого Незалежная начала закачивать топливо, купленное по реверсу в Европе.
"Для Украины не существует никакого европейского газа. Когда в 2014 году нам объявили, что Украина будет потреблять европейский газ, — пусть они мне покажут, где он в Европе добывается и где мы можем его взять. Я хочу сейчас проинформировать страну: это был большой обман", — пояснила Тимошенко.
Политик добавила, что для прокачки провели фиктивную трубу, однако при этом "газ шёл русский". Тимошенко отметила, что топлива сейчас в стране нет, поэтому необходимо его покупать по высокой стоимости.
Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украине будет "очень сложно пережить предстоящую зиму" из-за отсутствия прямого диалога с Россией по вопросу газа.
Лента новостей
В здании Правительства Красноярского края вспыхнул пожар
сегодня в 01:40
Facebook обвинил украинца в краже и передаче личных данных 178 млн пользователей соцсети
сегодня в 01:14
Постоянные конфликты и осечки пистолета: Раскрыты новые подробности трагедии с Алеком Болдуином на съёмках фильма
сегодня в 01:10
Комментариев: 0