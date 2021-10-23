Так, за несколько часов до того, как артист случайно застрелил оператора и ранил режиссёра из бутафорского пистолета, около шести рабочих покинули съёмочную площадку в знак протеста против условий труда и переработок. По данным СМИ, съёмки вестерна начались 6 октября. Организаторы заверили участников, что оплатят им проживание в одном из отелей города Санта-Фе, который находится вблизи места съёмок. Но в результате работникам приходилось каждый день преодолевать расстояние в 80 километров.