Постоянные конфликты и осечки пистолета: Раскрыты новые подробности трагедии с Алеком Болдуином на съёмках фильма
За несколько часов до инцидента около шести работников покинули съёмочную площадку в знак протеста, пишут американские СМИ.
Съёмочная группа. Фото © Instagram / alecbaldwininsta
Съёмочная группа фильма "Ржавчина" в течение нескольких дней до трагедии с участием американского актёра Алека Болдуина имела серьёзные внутренние разногласия. Об этом сообщает газета Los Angeles Times.
Так, за несколько часов до того, как артист случайно застрелил оператора и ранил режиссёра из бутафорского пистолета, около шести рабочих покинули съёмочную площадку в знак протеста против условий труда и переработок. По данным СМИ, съёмки вестерна начались 6 октября. Организаторы заверили участников, что оплатят им проживание в одном из отелей города Санта-Фе, который находится вблизи места съёмок. Но в результате работникам приходилось каждый день преодолевать расстояние в 80 километров.
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Также стали известны некоторые подробности о пистолете, из которого стрелял Болдуин. Отмечается, что ранее он несколько раз давал осечку. При этом правила техники безопасности во время съёмок постоянно нарушались. Погибшая оператор Халина Хатчинс выступала за более безопасные условия труда.
Напомним, во время съёмок одной из сцен фильма "Ржавчина" Алек Болдуин выстрелил из пистолета, в котором должны были находиться холостые патроны. В результате режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя уроженка Украины оператор Халина Хатчинс погибла. Обвинения против Болдуина пока не выдвинуты. Ранее юрист рассказал о вероятности высшей меры наказания для актёра за убийство оператора.
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