Страшная авария с каршерингом произошла в Петербурге, очевидцы сообщают о погибших. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Санкт-Петербурге произошло серьёзное ДТП с участием автомобиля каршеринга. Авария случилась в ночь на 23 октября на площади Калинина, пишут "Невские новости". Предварительно, в авто находилось четыре человека.

По словам очевидцев, каршеринговая машина марки "Рено" несколько раз перевернулась на высокой скорости. Вероятно, водитель не справился с управлением на трассе. Как сообщили свидетели аварии, три человека, находившиеся в машине, погибли, при этом водитель выжил. Официально эта информация не подтверждена.

"Водитель убежал, но потерял портфель, который был передан сотрудникам ДПС (внутри было пиво и пирожки). Остальных вытаскивали. По информации очевидцев, трое погибших", — сообщается в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер онлайн | СПб" во "ВКонтакте".

Последствия авария запечатлены на видео, которое оказалось в распоряжении Лайфа. На месте ЧП работают экстренные службы и правоохранители.