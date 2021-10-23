Начальника колонии в Ульяновской области задержали за взятку часами за 50 тысяч

В Ульяновске задержан начальник исправительной колонии № 8. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки должностным лицом за незаконные действия".

Как сообщает СУ СКР по региону, 21 октября подозреваемый получил взятку в виде наручных часов Tissot стоимостью 52 тысячи рублей от одного из осуждённых. В ответ начальник колонии должен был смягчить условия отбывания наказания. Пресекли преступную деятельность сотрудники ФСИН, ФСБ и СК. Расследование дела продолжается.