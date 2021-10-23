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Начальника колонии в Ульяновской области задержали за взятку часами за 50 тысяч

В ответ начальник колонии должен был смягчить условия отбывания наказания одному из осуждённых.

23 октября, 00:22
<p>Фото © Официальный <a href="https://ulyanovsk.sledcom.ru/news/item/1622210/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">сайт</a> СУ СКР по Ульяновской области</p>

Фото © Официальный сайт СУ СКР по Ульяновской области

В Ульяновске задержан начальник исправительной колонии № 8. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки должностным лицом за незаконные действия".

Как сообщает СУ СКР по региону, 21 октября подозреваемый получил взятку в виде наручных часов Tissot стоимостью 52 тысячи рублей от одного из осуждённых. В ответ начальник колонии должен был смягчить условия отбывания наказания. Пресекли преступную деятельность сотрудники ФСИН, ФСБ и СК. Расследование дела продолжается.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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