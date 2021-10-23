Начальника колонии в Ульяновской области задержали за взятку часами за 50 тысяч
В ответ начальник колонии должен был смягчить условия отбывания наказания одному из осуждённых.
Фото © Официальный сайт СУ СКР по Ульяновской области
В Ульяновске задержан начальник исправительной колонии № 8. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки должностным лицом за незаконные действия".
Как сообщает СУ СКР по региону, 21 октября подозреваемый получил взятку в виде наручных часов Tissot стоимостью 52 тысячи рублей от одного из осуждённых. В ответ начальник колонии должен был смягчить условия отбывания наказания. Пресекли преступную деятельность сотрудники ФСИН, ФСБ и СК. Расследование дела продолжается.
Ранее Лайф рассказывал, что после бунта в ИК во Владикавказе найдено более 180 мобильных телефонов и другие запрещённые предметы. Предварительный ущерб от массовых беспорядков оценили более чем в три миллиона рублей.
Комментариев: 0