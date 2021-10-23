Украина решила одолжить газ Молдавии для преодоления энергокризиса

Украина поставит газ Молдавии на условиях возврата, чтобы помочь решить энергетический кризис в республике. Об этом на брифинге рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Незалежной Алексей Данилов.

По его словам, премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица попросила своего украинского коллегу Дениса Шмыгаля о помощи с голубым топливом. Как утверждает Данилов, проблемы с газом Кишинёв испытывает якобы из-за "шантажа, который ведёт "Газпром". Секретарь СНБО заявил, что Украина отправит в Молдавию газ, так как страны связаны единой энергосистемой.

"Мы считаем, что можем позволить себе это сделать, и мы говорим, что этот газ будет поставлен не за деньги, он будет передан на определённый период для того, чтобы Молдавия потом нам этот газ вернула", — отметил он.

Данилов добавил, что одна из областей Украины получает электричество из Молдавии из-за общей энергосистемы, поэтому Киев заинтересован в помощи республике.

Накануне Лайф рассказывал, что переговоры России и Молдавии по газу завершились безрезультатно. По словам инсайдеров, существует высокий риск полного прекращения поставок российского топлива в республику после 1 ноября. Известно, что Москва предлагала Кишинёву справедливую рыночную цену с допскидкой 25% при условии, что Молдавия в течение трёх лет вернёт накопившийся за предыдущие годы долг — около 700 миллионов долларов. Кишинёв заявил об отсутствии необходимой суммы и настаивал на сокращении рыночной цены на 50%.