"Продолжается шабаш профашистских сил": В Раде назвали новым уровнем мерзости отказ Львова передать РФ останки разведчика Кузнецова
По мнению оппозиционных депутатов, раньше украинская власть, несмотря на все свои старания, до такого не опускалась.
Николай Кузнецов. Фото © Фотохроника ТАСС
Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" резко раскритиковала заявление мэра Львова Андрея Садового об отказе в передаче останков советского разведчика Николая Кузнецова в Россию, назвав его постыдным преступлением перед совестью и моралью.
"В Украине продолжается шабаш национал-радикалов и профашистских сил, которые всеми способами стремятся уничтожить память о подвиге героев Великой Отечественной войны… Какими бы ни были отношения между странами, в мировой практике возможность позаботиться о прахе своих погибших солдат является неотъемлемым правом, которое уважалось даже самыми варварскими народами", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.
Партия назвала подобное заявление "постыдным преступлением перед совестью и моралью, новым уровнем низости и мерзости, до которого раньше украинская власть, несмотря на все свои старания, ещё не опускалась".
Николай Кузнецов родился в селе Зырянка Свердловской области. Его родственники планировали перезахоронить Героя Советского Союза в Екатеринбурге — в 2008 году с просьбой передать останки разведчика обращалась родственница Кузнецова Маргарита Брюханова. Однако в 2020 году украинские власти не согласовали передачу праха в Россию. Судебные тяжбы тянулись до сентября 2021 года. Стоит отметить, что место захоронения Кузнецова не раз подвергалось нападению вандалов, а в марте 2019 года оттуда украли бронзовый барельеф.
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