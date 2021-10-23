Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" резко раскритиковала заявление мэра Львова Андрея Садового об отказе в передаче останков советского разведчика Николая Кузнецова в Россию, назвав его постыдным преступлением перед совестью и моралью.

"В Украине продолжается шабаш национал-радикалов и профашистских сил, которые всеми способами стремятся уничтожить память о подвиге героев Великой Отечественной войны… Какими бы ни были отношения между странами, в мировой практике возможность позаботиться о прахе своих погибших солдат является неотъемлемым правом, которое уважалось даже самыми варварскими народами", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.

Партия назвала подобное заявление "постыдным преступлением перед совестью и моралью, новым уровнем низости и мерзости, до которого раньше украинская власть, несмотря на все свои старания, ещё не опускалась".