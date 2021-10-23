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В США заявили о ликвидации главаря "Аль-Каиды" в Сирии

Уточняется, что удар был нанесён с помощью беспилотников. О потерях среди мирного населения сообщений не поступало.

22 октября, 23:33

Фото © ТАСС / AP

Военные США в пятницу нанесли удар с воздуха на северо-западе Сирии, в результате которого удалось уничтожить одного из главарей террористической группировки "Аль-Каида"*. Об этом сообщает Центральное командование американских вооружённых сил (CENTCOM).

"Сегодняшний авиаудар на северо-западе Сирии ликвидировал высокопоставленного лидера "Аль-Каиды" Абдула Хамида аль-Матара", — говорится в сообщении.

Уточняется, что удар был нанесён с помощью беспилотников. О потерях среди мирного населения сообщений не поступало.

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* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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