"Газпром" заявил о создании рекордных резервов газа в подземных хранилищах России

"Газпром" закачает в подземные хранилища (ПХГ) России рекордные объёмы газа. Об этом сообщается на сайте компании.

"В отопительный сезон 2020–2021 годов из российских ПХГ было поднято 60,6 млрд куб. м газа, что стало наибольшим показателем для российской газовой отрасли. В настоящее время "Газпром" продолжает закачку газа в хранилища для восполнения отобранных объёмов и создания исторически рекордного оперативного резерва газа — 72,638 млрд куб. м (с учётом ПХГ на территории Беларуси и Армении — 73,824 млрд куб. м)", — говорится в сообщении.

В "Газпроме" добавили, что максимальная суточная производительность российских ПХГ выводится на беспрецедентный уровень — 847,9 млн куб. м. При этом с учётом запасов ПХГ в Белоруссии и Армении она составит 887,9 млн куб. м.

Также в компании отметили, что увеличение производительности по отношению к предыдущему сезону отбора (на 4,6 млн куб. м) сопоставимо с суточным потреблением газа в зимний период отдельными регионами России, например Карелией и Ингушетией.

"Анализ фактических погодных условий в России и странах Европы за последние несколько лет подтверждает, что зимний период теперь включает весенний месяц март. В связи с этим наличие достаточных запасов газа в подземных хранилищах и поддержание их высокой производительности к началу весны является одним из ключевых факторов успешного прохождения сезона пикового спроса", — заявили в "Газпроме".