"Газпром" и Монголия согласовали маршрут трубопровода для поставок газа в Китай

Правительство Монголии согласовало с "Газпромом" маршрут магистрального газопровода "Союз Восток" для поставки голубого топлива из России в Китай. Об этом в своём телеграм-канале сообщил "Газпром".

Напомним, что вопрос поставок газа в Китай через Монголию президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть ещё в 2019 году. Тогда же Москва договорилась с Улан-Батором о возможности транзита топлива в Поднебесную. В апреле 2021 года "Газпром" утвердил анализ проекта строительства газопровода "Союз Восток" через Монголию в Китай, который станет продолжением российского трубопровода "Сила Сибири – 2".