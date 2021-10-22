"Газпром" и Монголия согласовали маршрут трубопровода для поставок газа в Китай
"Союз Восток" станет продолжением российского газопровода "Сила Сибири – 2".
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
Правительство Монголии согласовало с "Газпромом" маршрут магистрального газопровода "Союз Восток" для поставки голубого топлива из России в Китай. Об этом в своём телеграм-канале сообщил "Газпром".
"Участники совещания совместной рабочей группы согласовали предложенную компанией специального назначения схему прохождения трассы газопровода, которая будет использоваться при разработке технико-экономического обоснования", — говорится в сообщении компании.
Напомним, что вопрос поставок газа в Китай через Монголию президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть ещё в 2019 году. Тогда же Москва договорилась с Улан-Батором о возможности транзита топлива в Поднебесную. В апреле 2021 года "Газпром" утвердил анализ проекта строительства газопровода "Союз Восток" через Монголию в Китай, который станет продолжением российского трубопровода "Сила Сибири – 2".
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