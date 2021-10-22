Зеленский предложил "Газпрому" скидку в 50% на транзит газа в Европу
Киев гарантирует специальные антикризисные условия в случаях поставок сверх оговорённых контрактом объёмов.
Фото © Facebook / Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский предложил "Газпрому" скидку в 50% на транзит газа в Европу сверх установленных контрактом 40 миллиардов кубометров в день.
"Украина предлагает эти дополнительные возможности для всех стран – потенциальных транзитёров. Мы хотели бы видеть в качестве клиентов европейские компании, но эти дополнительные возможности доступны и "Газпрому", — сказал украинский лидер в интервью Bloomberg.
По подсчётам Зеленского, с учётом текущего тарифа на транзит скидка составит 50%. Он добавил, что "Украина гарантирует специальные антикризисные условия транзита в случаях поставок сверх оговорённых контрактом объёмов". Также лидер Незалежной подчеркнул: "Если этого не произойдёт прямо сейчас, потери Европы этой зимой будут огромными". По его словам, кризис остановит только "быстрый скоординированный ответ".
Ранее Зеленский пообещал украинцам газ по нормальным ценам. Лидер Незалежной призвал соотечественников к спокойствию и отметил, что отопительный сезон — зона ответственности любой власти.
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