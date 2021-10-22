Президент Украины Владимир Зеленский предложил "Газпрому" скидку в 50% на транзит газа в Европу сверх установленных контрактом 40 миллиардов кубометров в день.

"Украина предлагает эти дополнительные возможности для всех стран – потенциальных транзитёров. Мы хотели бы видеть в качестве клиентов европейские компании, но эти дополнительные возможности доступны и "Газпрому", — сказал украинский лидер в интервью Bloomberg.

По подсчётам Зеленского, с учётом текущего тарифа на транзит скидка составит 50%. Он добавил, что "Украина гарантирует специальные антикризисные условия транзита в случаях поставок сверх оговорённых контрактом объёмов". Также лидер Незалежной подчеркнул: "Если этого не произойдёт прямо сейчас, потери Европы этой зимой будут огромными". По его словам, кризис остановит только "быстрый скоординированный ответ".