Штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке оцепили из-за загадочной коробки с цветами
На место прибыли кинологи, которые обследовали подозрительный предмет.
Фото © Twitter / Alan Bulkaty
Полицейские в Нью-Йорке перекрыли движение между 45-й и 46-й улицей около штаб-квартиры ООН и оцепили два прилегающих квартала "из-за чрезвычайной ситуации". Как сообщили на месте правоохранители, поводом для экстренных мер стало обнаружение загадочной коробки.
perfumes and flowers caused a slight stir at the UN headquarters. K-9 checked the box pic.twitter.com/qqlrJZtXkb— Alan Bulkaty (@AlanBulkaty) October 22, 2021
На место происшествия прибыли также кинологи с собаками, которые обследовали подозрительный предмет. В итоге опасность оказалась ложной. Оцепление уже сняли, в загадочной коробке в действительности были только цветы и парфюмерия.
А ещё Лайф рассказывал, как полиция Вашингтона проверяла сообщение о заминированном грузовике, находящемся рядом с библиотекой Конгресса США. В районе была эвакуация. Прохожих тогда призвали избегать потенциально опасного места.
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