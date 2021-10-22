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Штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке оцепили из-за загадочной коробки с цветами

На место прибыли кинологи, которые обследовали подозрительный предмет.

22 октября, 18:29

Фото © Twitter / Alan Bulkaty

Полицейские в Нью-Йорке перекрыли движение между 45-й и 46-й улицей около штаб-квартиры ООН и оцепили два прилегающих квартала "из-за чрезвычайной ситуации". Как сообщили на месте правоохранители, поводом для экстренных мер стало обнаружение загадочной коробки.

На место происшествия прибыли также кинологи с собаками, которые обследовали подозрительный предмет. В итоге опасность оказалась ложной. Оцепление уже сняли, в загадочной коробке в действительности были только цветы и парфюмерия.

Площадь Таймс-сквер в центре Нью-Йорка перекрыта из-за подозрительного предмета

Площадь Таймс-сквер в центре Нью-Йорка перекрыта из-за подозрительного предмета

А ещё Лайф рассказывал, как полиция Вашингтона проверяла сообщение о заминированном грузовике, находящемся рядом с библиотекой Конгресса США. В районе была эвакуация. Прохожих тогда призвали избегать потенциально опасного места.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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