Штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке оцепили из-за загадочной коробки с цветами

Полицейские в Нью-Йорке перекрыли движение между 45-й и 46-й улицей около штаб-квартиры ООН и оцепили два прилегающих квартала "из-за чрезвычайной ситуации". Как сообщили на месте правоохранители, поводом для экстренных мер стало обнаружение загадочной коробки.

perfumes and flowers caused a slight stir at the UN headquarters. K-9 checked the box pic.twitter.com/qqlrJZtXkb — Alan Bulkaty (@AlanBulkaty) October 22, 2021

На место происшествия прибыли также кинологи с собаками, которые обследовали подозрительный предмет. В итоге опасность оказалась ложной. Оцепление уже сняли, в загадочной коробке в действительности были только цветы и парфюмерия.