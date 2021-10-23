На Камчатке из-за коронавируса вводят QR-коды и другие ограничения

В Камчатском крае из-за коронавируса вводится система QR-кодов и другие ограничения. Об этом губернатор региона Владимир Солодов рассказал по итогам заседания оперативного штаба по CoViD-19.

В числе ограничительных мер — запрет детям до 14 лет посещать торговые центры без взрослых, отстранение непривитых (не имеющих медотвода) и не переболевших коронавирусом чиновников от работы без сохранения зарплаты (с 15 ноября), перевод невакцинированных лиц старше 65 лет на дистанционную работу (с 8 ноября). Также с 30 октября по 7 ноября объявляются каникулы для школьников. В детских садах будут работать дежурные группы.

"С учётом более-менее стабильной эпидемиологической ситуации в крае бизнес просит не закрывать полностью работу предприятий. Считаю, что мы можем на это пойти, соблюдая при этом необходимые требования безопасности. Поэтому оперативным штабом принято решение не закрывать полностью учреждения, а дать возможность работать с посетителями, которые с помощью QR-кодов смогут подтвердить наличие вакцинации от коронавируса или уже перенесённой инфекции", — приводит слова Солодова агентство "Камчатка".

Глава региона уточнил, что QR-коды будут необходимы при посещении учреждений общепита, фитнес-залов, театров, музеев, библиотек, а также конгрессно-выставочных мероприятий и любых собраний свыше 40 человек.