Родственники погибшей афганской волейболистки отрицают, что её казнили талибы

Родственники волейболистки молодёжной сборной Афганистана Махджабин Хакими опровергли информацию СМИ о том, что её казнили представители радикального движения "Талибан"*.

Родные погибшей утверждают, что она умерла ещё в августе, в качестве доказательства они показали фотографию памятника на могиле спортсменки.

"Смерть Махджабин произошла 6 августа в комнате её жениха в Кабуле. Он утверждает, что она совершила самоубийство", — приводит слова семьи Хакими издание Аlt News.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что талибы якобы казнили афганскую волейболистку Махджабин Хакими, обезглавив её. Утверждалось, что её убили в начале октября. СМИ писали, что радикалы угрожали семье спортсменки, требуя держать её гибель в секрете. Международная федерация волейбола (FIVB) начала расследование после этой публикации. В организации отметили, что существуют разные версии гибели Хакими.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.