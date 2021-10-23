В Петербурге рассказали о последствиях обрушившегося на город "двугорбого циклона"

На Санкт-Петербург в ночь на пятницу обрушился штормовой ветер и возникла опасность наводнения. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Виной всему стал "двугорбый циклон", состоящий из циклонов "Хендрик" и "Игнатц", которые вызвали порывы ветра до 25 м/с, а на Финском заливе — до 31 м/с. Ранее в Северной столице впервые с сентября прошлого года закрыли дамбу, чтобы предотвратить подъём уровня воды в черте городе. Сводить затворы начали 21 октября в 03:35, а в 4:10 судопропускные сооружения уже были закрыты. Ещё раньше было остановлено движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру.

Уточняется, что разгул стихии достиг своего пика ночью и утром, помимо ветра был сильный дождь. Подтопленными оказались парковки в разных частях Северной столицы. К утру подразделения спасателей совершили почти 40 выездов из-за угрозы падения деревьев, незакреплённых металлических конструкций, обрыва проводов. Также коммунальные службы собрали аварийные бригады для своевременного устранения последствий непогоды. В боевой готовности и бригады "Водоканала", которые контролируют состояние ливневой канализации. При этом уже в выходные в городе ожидают снег.