Кинокритик сравнил убийство украинки Болдуином с гибелью актёра Брэндона Ли

На съёмках боевиков и других фильмов, где используется оружие, периодически происходят несчастные случаи, всегда есть человеческий фактор, сказал Лайфу кинокритик Давид Шнейдеров.

"Возможно, координатор по оружию хотел, чтобы пуля пролетела дальше или чтобы был более эффектный выстрел. Представить себе, что Алек Болдуин специально хотел убить человека, надо быть придурком и сумасшедшим идиотом. Это классический несчастный случай", — убеждён специалист.

По его словам, ошибку могли допустить и пиротехники, которые порой экономят на хорошем координаторе по оружию. Шнейдеров вспомнил несчастный случай с Брэндоном Ли, который погиб во время съёмок фильма "Ворон" в 1993 году.