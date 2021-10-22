Кинокритик сравнил убийство украинки Болдуином с гибелью актёра Брэндона Ли
Собеседник Лайфа предположил, что к трагедии привела попытка сделать более эффектный выстрел.
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На съёмках боевиков и других фильмов, где используется оружие, периодически происходят несчастные случаи, всегда есть человеческий фактор, сказал Лайфу кинокритик Давид Шнейдеров.
"Возможно, координатор по оружию хотел, чтобы пуля пролетела дальше или чтобы был более эффектный выстрел. Представить себе, что Алек Болдуин специально хотел убить человека, надо быть придурком и сумасшедшим идиотом. Это классический несчастный случай", — убеждён специалист.
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По его словам, ошибку могли допустить и пиротехники, которые порой экономят на хорошем координаторе по оружию. Шнейдеров вспомнил несчастный случай с Брэндоном Ли, который погиб во время съёмок фильма "Ворон" в 1993 году.
"Я был знаком с человеком, одним из крупнейших в США координаторов по оружию, и он мне рассказывал причину подобного случая с Брэндоном Ли. Это была классическая ошибка координатора по оружию. Выстрел холостого патрона всегда видно: должна вылетать пуля. Для того чтобы обеспечить безопасность, кладут меньше пороха, чтобы пуля вылетела и упала. Произошла трагическая ошибка. Положили слишком много пороха", — объяснил кинокритик.
Напомним, во время съёмок одной из сцен фильма "Ржавчина" Алек Болдуин выстрелил из пистолета, в котором должны были находиться холостые патроны. В результате режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя уроженка Украины оператор Халина Хатчинс погибла. Обвинения против Болдуина пока не выдвинуты. Ранее юрист рассказал о вероятности высшей меры наказания для Алека Болдуина за убийство оператора.
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