В пистолете, из которого стрелял на съёмках Алек Болдуин, был боевой патрон

В пистолете, из которого стрелял на съёмках фильма "Ржавчина" (Rust) актёр Алек Болдуин, был один боевой патрон. Об этом сообщил американский журнал "Вэрайети" со ссылкой на профсоюз работников индустрии развлечений в Лос-Анджелесе.