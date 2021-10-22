В пистолете, из которого стрелял на съёмках Алек Болдуин, был боевой патрон
В оружии должны были находиться холостые боеприпасы. Почему произошла ошибка, неизвестно.
Алек Болдуин. Фото © Instagram / alecbaldwininsta
В пистолете, из которого стрелял на съёмках фильма "Ржавчина" (Rust) актёр Алек Болдуин, был один боевой патрон. Об этом сообщил американский журнал "Вэрайети" со ссылкой на профсоюз работников индустрии развлечений в Лос-Анджелесе.
"Ключевой актёр случайно выстрелил одним боевым патроном на месте съёмок, попав в оператора и режиссёра", — заявлено в сообщении, которое разослал профсоюз.
Напомним, во время съёмок одной из сцен фильма "Ржавчина" Алек Болдуин выстрелил из пистолета, в котором должны были находиться холостые патроны. В результате режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя уроженка Украины оператор Халина Хатчинс погибла. Обвинения против Болдуина пока не выдвинуты. Ранее юрист рассказал о вероятности высшей меры наказания для Алека Болдуина за убийство оператора, а сам актёр впервые прокомментировал убийство оператора на съёмках.
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