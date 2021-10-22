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В пистолете, из которого стрелял на съёмках Алек Болдуин, был боевой патрон

В оружии должны были находиться холостые боеприпасы. Почему произошла ошибка, неизвестно.

22 октября, 16:19
<p>Алек Болдуин. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CVS3IxlAgCo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">alecbaldwininsta</a></p>

Алек Болдуин. Фото © Instagram / alecbaldwininsta

В пистолете, из которого стрелял на съёмках фильма "Ржавчина" (Rust) актёр Алек Болдуин, был один боевой патрон. Об этом сообщил американский журнал "Вэрайети" со ссылкой на профсоюз работников индустрии развлечений в Лос-Анджелесе.

"Ключевой актёр случайно выстрелил одним боевым патроном на месте съёмок, попав в оператора и режиссёра", — заявлено в сообщении, которое разослал профсоюз.

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Напомним, во время съёмок одной из сцен фильма "Ржавчина" Алек Болдуин выстрелил из пистолета, в котором должны были находиться холостые патроны. В результате режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя уроженка Украины оператор Халина Хатчинс погибла. Обвинения против Болдуина пока не выдвинуты. Ранее юрист рассказал о вероятности высшей меры наказания для Алека Болдуина за убийство оператора, а сам актёр впервые прокомментировал убийство оператора на съёмках.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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