Пистолет, из которого онкобольной мальчик выстрелил в себя, принадлежит его дедушке

Пистолет, из которого онкобольной мальчик ранил себя в Нижневартовской детской больнице, принадлежит его дедушке. Как стало известно SHOT, 66-летний мужчина отправился забирать своего внука и захватил с собой в палату оружие.

Ребёнок находился в отделении две недели — он проходил химиотерапию из-за саркомы головного мозга. 22 октября мальчика собирались выписать из клиники. Во время сборов он остался в палате один, достал из сумки дедушкин пистолет "Оса" и выстрелил в себя. Оружие официально зарегистрировано. По факту произошедшего возбуждено дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего".