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Пистолет, из которого онкобольной мальчик выстрелил в себя, принадлежит его дедушке

Сегодня маленький пациент должен был ехать домой, во время сбора вещей и произошла трагедия.

22 октября, 16:32
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/31567" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Фото © Telegram / SHOT

Пистолет, из которого онкобольной мальчик ранил себя в Нижневартовской детской больнице, принадлежит его дедушке. Как стало известно SHOT, 66-летний мужчина отправился забирать своего внука и захватил с собой в палату оружие.

Ребёнок находился в отделении две недели — он проходил химиотерапию из-за саркомы головного мозга. 22 октября мальчика собирались выписать из клиники. Во время сборов он остался в палате один, достал из сумки дедушкин пистолет "Оса" и выстрелил в себя. Оружие официально зарегистрировано. По факту произошедшего возбуждено дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего".

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Ранее стало известно, что в Нижневартовске мальчик, проходивший химиотерапию в онкобольнице, выстрелил в себя. Ребёнок помимо рака страдает синдромом Дауна. В настоящее время врачи продолжают бороться за его жизнь.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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