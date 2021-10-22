Появилось видео допроса пенсионера, расстрелявшего майора полиции под Брянском
Мотивом стало то, что правоохранитель ранее привлекал жену злоумышленника к наказанию за торговлю самогоном.
Кадр из видео © СУ СКР по Брянской области
Допрос пенсионера, расстрелявшего майора полиции под Брянском. Видео © СУ СКР по Брянской области
Сотрудники CУ СК России по Брянской области опубликовали видео с 67-летним пенсионером Валентином Цукановым, который расстрелял участкового в посёлке Белые Берега.
В СКР отметили, что криминалисты осмотрели место происшествия. По уголовному делу назначен комплекс судебных и криминалистических экспертиз. Расследование продолжается.
Напомним, 20 октября вечером Цуканов несколько раз выстрелил в находившегося в отпуске участкового, который ранее привлекал его жену к административному наказанию за торговлю самогоном. 34-летний майор полиции был госпитализирован с ранением плеча, поясницы и живота. Сама жена подозреваемого на допросе призналась, что в последний год у мужа начались проблемы с психикой и они разъехались.
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