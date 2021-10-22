Появилось видео допроса пенсионера, расстрелявшего майора полиции под Брянском

Напомним, 20 октября вечером Цуканов несколько раз выстрелил в находившегося в отпуске участкового, который ранее привлекал его жену к административному наказанию за торговлю самогоном. 34-летний майор полиции был госпитализирован с ранением плеча, поясницы и живота. Сама жена подозреваемого на допросе призналась, что в последний год у мужа начались проблемы с психикой и они разъехались.