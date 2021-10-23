Facebook обвинил украинца в краже и передаче личных данных 178 млн пользователей соцсети
Речь идёт о гражданине Незалежной Александре Солонченко, который также известен под псевдонимом Solomame.
Фото © ТАСС / DAX via ZUMA Press Wire
Американская компания Facebook подала иск против гражданина Украины, обвинив его в краже личных данных почти 180 миллионов пользователей соцсети. Соответствующая исковая жалоба поступила в электронную базу суда по северному округу штата Калифорния.
Как утверждают представители соцсети, в период с января 2018 года по сентябрь 2019 года Александр Солонченко, также известный под псевдонимом Solomame, получил доступ к идентификационным данным аккаунтов и телефонным номерам 178 миллионов пользователей. Уточняется, что для этого украинец применял специальное программное обеспечение, в автоматическом режиме направлявшее юзерам запросы через приложение Messenger. При этом в мае этого года Солонченко, согласно утверждению стороны обвинения, продал украденные данные на специализированном онлайн-форуме. До этого он якобы бесплатно разместил на портале данные 10 миллионов пользователей украинского Приватбанка и некой французской аналитической фирмы.
"Солонченко действовал в нарушение условий предоставления услуг и правил платформы", — говорится в иске Facebook.
Руководство американской компании рассчитывает, что суд обяжет украинца возместить ей ущерб и запретит ему пользоваться сервисами Facebook.
Ранее футбольный тренер Дмитрий Хохлов подал на Facebook в суд, так как социальная сеть блокирует его фамилию при каждом упоминании из-за того, что расценивает слово "хохол" как оскорбление украинцев. Судебное заседание состоится в феврале.
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