Facebook обвинил украинца в краже и передаче личных данных 178 млн пользователей соцсети

Как утверждают представители соцсети, в период с января 2018 года по сентябрь 2019 года Александр Солонченко, также известный под псевдонимом Solomame, получил доступ к идентификационным данным аккаунтов и телефонным номерам 178 миллионов пользователей. Уточняется, что для этого украинец применял специальное программное обеспечение, в автоматическом режиме направлявшее юзерам запросы через приложение Messenger. При этом в мае этого года Солонченко, согласно утверждению стороны обвинения, продал украденные данные на специализированном онлайн-форуме. До этого он якобы бесплатно разместил на портале данные 10 миллионов пользователей украинского Приватбанка и некой французской аналитической фирмы.