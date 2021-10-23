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В здании Правительства Красноярского края вспыхнул пожар

По предварительным данным, пострадавших нет. Причины инцидента устанавливаются.

23 октября, 01:40
<p>Фото © Официальный <a href="https://24.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4591025#group=group-1&photo=0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">сайт</a> ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю</p>

Фото © Официальный сайт ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю

В здании Правительства Красноярского края произошёл пожар. Об этом информирует ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 05:30 по местному времени (01:30 мск). На тушение было привлечено 68 человек, 23 единицы техники, из них от МЧС России 68 человек, 23 единицы техники. В 07:20 (03:20 мск) пожар удалось локализовать. По предварительным данным, пострадавших нет.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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