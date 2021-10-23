В здании Правительства Красноярского края вспыхнул пожар

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 05:30 по местному времени (01:30 мск). На тушение было привлечено 68 человек, 23 единицы техники, из них от МЧС России 68 человек, 23 единицы техники. В 07:20 (03:20 мск) пожар удалось локализовать. По предварительным данным, пострадавших нет.