В здании Правительства Красноярского края вспыхнул пожар
По предварительным данным, пострадавших нет. Причины инцидента устанавливаются.
Фото © Официальный сайт ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю
В здании Правительства Красноярского края произошёл пожар. Об этом информирует ГУ МЧС РФ по региону.
Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 05:30 по местному времени (01:30 мск). На тушение было привлечено 68 человек, 23 единицы техники, из них от МЧС России 68 человек, 23 единицы техники. В 07:20 (03:20 мск) пожар удалось локализовать. По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее Лайф сообщал, что при пожаре в частном доме в Нижегородской области погибли трое маленьких детей. Мать малышей пострадала. По предварительным данным, здание оказалось охвачено огнём из-за нарушения правил топки печи.
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