Украина предложила Евросоюзу дополнительный транзит газа на 55 млрд кубов
При этом в Киеве не объяснили, как можно добиться увеличения заложенной Россией в контракте цифры.
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Киев на фоне газового кризиса предложил Евросоюзу дополнительные мощности по транзиту российского газа в объёме не менее 55 миллиардов кубических метров. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
"Мы протокольным решением СНБО приняли решение совместно с кабмином, НАК "Нафтогаз", "Оператором ГТС" определить специальные условия транспортировки дополнительных объёмов природного газа по ГТС Украины в страны ЕС в объёме не менее 55 миллиардов кубометров в год", — заявил Данилов на пресс-конференции по итогам заседания СНБО.
Он уточнил, что специальные условия будут действовать на дополнительные объёмы транспортировки топлива свыше 40 миллиардов, оговорённых в контракте с "Газпромом". При этом Данилов не объяснил, как можно добиться увеличения заложенной Россией цифры.
Ранее Украина решила одолжить газ Молдавии для преодоления энергокризиса. Секретарь СНБО Данилов отметил, что одна из областей Незалежной получает из республики электричество из-за общей энергосистемы, поэтому Киев заинтересован в помощи.
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