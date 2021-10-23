НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Украина предложила Евросоюзу дополнительный транзит газа на 55 млрд кубов

При этом в Киеве не объяснили, как можно добиться увеличения заложенной Россией в контракте цифры.

23 октября, 02:19

Фото © ИТАР-ТАСС / Виталий Грабар

Киев на фоне газового кризиса предложил Евросоюзу дополнительные мощности по транзиту российского газа в объёме не менее 55 миллиардов кубических метров. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Мы протокольным решением СНБО приняли решение совместно с кабмином, НАК "Нафтогаз", "Оператором ГТС" определить специальные условия транспортировки дополнительных объёмов природного газа по ГТС Украины в страны ЕС в объёме не менее 55 миллиардов кубометров в год", — заявил Данилов на пресс-конференции по итогам заседания СНБО.

Тимошенко уличила Киев в обмане в ситуации с импортом газа "не из России"

Тимошенко уличила Киев в обмане в ситуации с импортом газа "не из России"

Он уточнил, что специальные условия будут действовать на дополнительные объёмы транспортировки топлива свыше 40 миллиардов, оговорённых в контракте с "Газпромом". При этом Данилов не объяснил, как можно добиться увеличения заложенной Россией цифры.

Зеленский предложил "Газпрому" скидку в 50% на транзит газа в Европу

Зеленский предложил "Газпрому" скидку в 50% на транзит газа в Европу

Ранее Украина решила одолжить газ Молдавии для преодоления энергокризиса. Секретарь СНБО Данилов отметил, что одна из областей Незалежной получает из республики электричество из-за общей энергосистемы, поэтому Киев заинтересован в помощи.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1