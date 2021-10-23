"Нам срочно нужна помощь": В Сети появилась запись звонка в 911 после стрельбы Болдуина на съёмках фильма
Взволнованным голосом женщина говорила, что не может уточнить, были ли заряжены в ружьё боевые, а не холостые патроны.
Фото © KOB 4
В Сети появилась запись звонка в 911 после стрельбы Болдуина на съёмках фильма. Видео © KOB 4
В Интернете появилась запись звонка в 911 после стрельбы на съёмках фильма "Ржавчина", когда актёр Алек Болдуин случайно застрелил оператора Халину Хатчинс и ранил режиссёра Джоэла Соузу. О трагическом инциденте на площадке сообщила супервайзер, отмечает телеканал KOB 4.
"Ранчо Bonanza Creek, у нас два человека случайно ранены при стрельбе из пистолета на съёмках фильма. Нам срочно нужна помощь", — говорит женщина во время звонка в службу спасения.
В разговоре она уточнила, что ранения получили Халина Хатчинс и Джоэл Соуза. Взволнованным голосом супервайзер добавила, что не может сказать, были ли заряжены в ружьё боевые, а не холостые патроны.
Постоянные конфликты и осечки пистолета: Раскрыты новые подробности трагедии с Алеком Болдуином на съёмках фильма
"У нас двое раненых в результате выстрела из оружия", — повторила она.
При этом, как отмечает Би-би-си, звонившая в службу спасения явно была очень расстроена и разочарована случившимся.
"Они только что накричали на меня за обедом, говоря о правках. Эти ублюдки… Вы видели, как он подошёл к моему столу и орал на меня? Он должен проверить оружие. Он несёт ответственность за то, что произошло", — продолжила сценарист, пояснив, что инцидент случился во время репетиции эпизода на съёмочной площадке в Нью-Мексико.
На момент звонка супервайзер не смогла рассказать, насколько серьёзные травмы получили пострадавшие. Она лишь заметила, что все на площадке крайне встревожены случившимся, и добавила, что речь идёт о кровотечении.
"Нет слов, чтобы передать мой шок и печаль": Алек Болдуин впервые прокомментировал убийство оператора на съёмках
Напомним, во время съёмок одной из сцен фильма "Ржавчина" Алек Болдуин выстрелил из пистолета, в котором должны были находиться холостые патроны. Однако там оказался один боевой. В результате режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя уроженка Украины оператор Халина Хатчинс погибла. Обвинения против Болдуина пока не выдвинуты. Ранее юрист рассказал о вероятности высшей меры наказания для актёра за убийство оператора.
Комментариев: 0