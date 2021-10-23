В Сети появилась запись звонка в 911 после стрельбы Болдуина на съёмках фильма. Видео © KOB 4

В Интернете появилась запись звонка в 911 после стрельбы на съёмках фильма "Ржавчина", когда актёр Алек Болдуин случайно застрелил оператора Халину Хатчинс и ранил режиссёра Джоэла Соузу. О трагическом инциденте на площадке сообщила супервайзер, отмечает телеканал KOB 4.

"Ранчо Bonanza Creek, у нас два человека случайно ранены при стрельбе из пистолета на съёмках фильма. Нам срочно нужна помощь", — говорит женщина во время звонка в службу спасения.

В разговоре она уточнила, что ранения получили Халина Хатчинс и Джоэл Соуза. Взволнованным голосом супервайзер добавила, что не может сказать, были ли заряжены в ружьё боевые, а не холостые патроны.

"У нас двое раненых в результате выстрела из оружия", — повторила она.

При этом, как отмечает Би-би-си, звонившая в службу спасения явно была очень расстроена и разочарована случившимся.

"Они только что накричали на меня за обедом, говоря о правках. Эти ублюдки… Вы видели, как он подошёл к моему столу и орал на меня? Он должен проверить оружие. Он несёт ответственность за то, что произошло", — продолжила сценарист, пояснив, что инцидент случился во время репетиции эпизода на съёмочной площадке в Нью-Мексико.