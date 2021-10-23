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В Воронеже неизвестные жестоко убили около 20 собак в приюте для животных

Часть отравили, часть имеет пулевые ранения, а у кого-то перерезано горло.

23 октября, 02:42

Кадр из видео © Instagram / burmatoff

В Воронеже неизвестные жестоко убили около 20 собак в приюте для животных. Видео © Instagram / burmatoff

В Воронеже неизвестные устроили бойню в приюте для животных и убили около двух десятков собак. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов в "Инстаграме".

"По предварительной информации, кто-то проник на территорию приюта и убил около 20 животных. Часть бедолаг отравили, часть, по словам очевидцев, имеет пулевые ранения. У кого-то перерезано горло", — написал Бурматов.

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Парламентарий отметил, что это тяжёлое уголовное преступление, предусмотренное частью 2 статьи 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными". За массовое убийство животных грозит до пяти лет лишения свободы. Бурматов подготовил запросы в МВД и прокуратуру и призвал пользователей сообщить, если у них есть какие-либо данные, которые могут быть ценными для следствия и помочь установить личности преступников.

"Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону сообщает, что полиция начала проверку по факту произошедшего.

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А ранее Лайф рассказывал, что зарезавший родителей психически больной житель Ленобласти в попытке изгнать бесов убил и собаку. Пса, как и мать, парень добил гирей. О случившемся подозреваемый рассказывал с леденящим кровь спокойствием.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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