В Воронеже неизвестные жестоко убили около 20 собак в приюте для животных. Видео © Instagram / burmatoff

В Воронеже неизвестные устроили бойню в приюте для животных и убили около двух десятков собак. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов в "Инстаграме".

"По предварительной информации, кто-то проник на территорию приюта и убил около 20 животных. Часть бедолаг отравили, часть, по словам очевидцев, имеет пулевые ранения. У кого-то перерезано горло", — написал Бурматов.

Парламентарий отметил, что это тяжёлое уголовное преступление, предусмотренное частью 2 статьи 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными". За массовое убийство животных грозит до пяти лет лишения свободы. Бурматов подготовил запросы в МВД и прокуратуру и призвал пользователей сообщить, если у них есть какие-либо данные, которые могут быть ценными для следствия и помочь установить личности преступников.

"Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону сообщает, что полиция начала проверку по факту произошедшего.