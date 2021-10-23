В ПФР объяснили, как будут платить пенсии в нерабочие дни

Нерабочие дни не скажутся на перечислении пенсий в финансовые и доставочные организации. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР). При этом некоторые изменения могут произойти в работе клиентских служб фонда, поэтому гражданам перед визитом рекомендуют уточнить графики работы отделений.

Почта России с 30 октября по 7 ноября также будет работать по обычному графику, за исключением 3, 4 и 5 ноября. 4 ноября — государственный праздник (День народного единства), 3-го числа отделения закроются на час раньше, а 4-го будут работать по графику субботы.

"Актуальный график работы отделений можно найти на сайте компании pochta.ru и в мобильном приложении. Круглосуточные отделения в Москве и Санкт-Петербурге будут работать без изменений", — цитирует "Российская газета" представителя Почты России.

Крупные банки также отметили, что с 30 октября по 7 ноября в основном будут работать по стандартному графику.