В ПФР объяснили, как будут платить пенсии в нерабочие дни
В работе клиентских служб фонда могут произойти некоторые изменения, поэтому графики рекомендуется уточнять заранее.
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Нерабочие дни не скажутся на перечислении пенсий в финансовые и доставочные организации. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР). При этом некоторые изменения могут произойти в работе клиентских служб фонда, поэтому гражданам перед визитом рекомендуют уточнить графики работы отделений.
Почта России с 30 октября по 7 ноября также будет работать по обычному графику, за исключением 3, 4 и 5 ноября. 4 ноября — государственный праздник (День народного единства), 3-го числа отделения закроются на час раньше, а 4-го будут работать по графику субботы.
"Актуальный график работы отделений можно найти на сайте компании pochta.ru и в мобильном приложении. Круглосуточные отделения в Москве и Санкт-Петербурге будут работать без изменений", — цитирует "Российская газета" представителя Почты России.
Крупные банки также отметили, что с 30 октября по 7 ноября в основном будут работать по стандартному графику.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября.
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