В США нелегальная миграция достигла рекорда

Власти США задержали в 2021 финансовом году 1,7 миллиона нелегальных мигрантов на границах страны — это является абсолютным рекордом за всё время наблюдений. Статистика приводится на сайте пограничной службы.

За отчётный период, завершившийся 1 октября, количество задержаний составило 1 734 686 человек, они пытались перейти границу США со стороны Мексики. В 2020 году число нелегальных мигрантов составляло 458 088 человек, в 2019-м — 977 509. Статистика ведётся начиная с 1960 года. Пикового значения — 213 593 человека — нелегальная миграция достигла в июле 2021 года, после чего уже в течение двух месяцев отмечается её незначительный спад.