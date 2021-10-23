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В США нелегальная миграция достигла рекорда

С приходом к власти Джо Байдена число мигрантов возросло почти в четыре раза по сравнению с правлением Дональда Трампа.

23 октября, 02:54

Фото © ТАСС / AP

Власти США задержали в 2021 финансовом году 1,7 миллиона нелегальных мигрантов на границах страны — это является абсолютным рекордом за всё время наблюдений. Статистика приводится на сайте пограничной службы.

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За отчётный период, завершившийся 1 октября, количество задержаний составило 1 734 686 человек, они пытались перейти границу США со стороны Мексики. В 2020 году число нелегальных мигрантов составляло 458 088 человек, в 2019-м — 977 509. Статистика ведётся начиная с 1960 года. Пикового значения — 213 593 человека — нелегальная миграция достигла в июле 2021 года, после чего уже в течение двух месяцев отмечается её незначительный спад.

Ранее бывший американский президент Дональд Трамп возложил на своего преемника Джо Байдена вину за "погружение США в ад" из-за того, что около 14 тысяч нелегалов разбили лагерь под мостом, соединяющим техасский город Дель-Рио и мексиканский Сьюдад-Акунья. Трамп считает, что Байден превращает США в "лагерь для мигрантов".

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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