Украинский политолог Михаил Чаплыга раскритиковал законопроект правящей фракции "Слуга народа". По его мнению, сторонники Владимира Зеленского и непосредственно глава Комитета Верховной рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова действуют так, что складывается впечатление о каком-то истреблении "людей прошлого, которые мешают осуществлять социальную нагрузку".

"Наверное, именно для этого госпожа Третьякова зарегистрировала проект закона про эвтаназию, мотивировав это правом на особые отношения человека со смертью. Ну да, давайте закроем рабочие места, газ по цене поднимем, зарплат у нас не будет, будем замерзать дома. И, чтобы вам было не грустно замерзать дома без работы, у вас, я думаю, должно быть право на эвтаназию", — отметил Чаплыга в беседе с изданием Politeka.