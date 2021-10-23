В Роспотребнадзоре дали прогноз по снижению заболеваемости коронавирусом

Уровень заболеваемости коронавирусом в России, вероятно, стабилизируется к концу года. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Вероятно, к концу года цифры будут более спокойными", — цитирует Пшеничную РИА "Новости".

Ранее Пшеничная отметила, что заболеваемость коронавирусом в России будет ещё какое-то время держаться на высоком уровне, однако меры, которые вводят власти, должны повлиять на темпы роста числа инфицированных. В свою очередь, руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов допустил рост заболеваемости из-за новой формы дельта-штамма ковида AY.4.2, которая, по предварительным данным, может быть примерно на 10% заразнее, чем обычная "дельта".