В Роспотребнадзоре дали прогноз по снижению заболеваемости коронавирусом
Накануне в России выявили максимум заражений за пандемию — 37 141 случай.
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Уровень заболеваемости коронавирусом в России, вероятно, стабилизируется к концу года. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Вероятно, к концу года цифры будут более спокойными", — цитирует Пшеничную РИА "Новости".
Как сообщал Лайф, накануне в России выявили максимум заражений за пандемию — 37 141 случай ковида. Также установлен новый антирекорд по смертям — 1064.
Ранее Пшеничная отметила, что заболеваемость коронавирусом в России будет ещё какое-то время держаться на высоком уровне, однако меры, которые вводят власти, должны повлиять на темпы роста числа инфицированных. В свою очередь, руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов допустил рост заболеваемости из-за новой формы дельта-штамма ковида AY.4.2, которая, по предварительным данным, может быть примерно на 10% заразнее, чем обычная "дельта".
Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября.
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