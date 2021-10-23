Эксперт пояснил, почему Запад до сих пор не признал "Спутник V"

Эксперт Высшей школы управления здравоохранения Сеченовского университета Артём Гиль высказался на тему, почему Запад не признаёт российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". По его мнению, здесь играет роль комплекс факторов.

"Здесь комплекс факторов играет. Если рассматривать Евросоюз, то там нет единой позиции насчёт нашей вакцины. Связано это с тем, что каждая страна может на своё усмотрение, самостоятельно, его одобрить", — рассказал Гиль в эфире радио "Комсомольская правда".