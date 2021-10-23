Эксперт пояснил, почему Запад до сих пор не признал "Спутник V"
По словам Артёма Гиля, здесь играет роль комплекс разных факторов.
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Эксперт Высшей школы управления здравоохранения Сеченовского университета Артём Гиль высказался на тему, почему Запад не признаёт российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". По его мнению, здесь играет роль комплекс факторов.
"Здесь комплекс факторов играет. Если рассматривать Евросоюз, то там нет единой позиции насчёт нашей вакцины. Связано это с тем, что каждая страна может на своё усмотрение, самостоятельно, его одобрить", — рассказал Гиль в эфире радио "Комсомольская правда".
Гиль добавил, что так поступили Словакия и Венгрия, однако словаки позже отказались от вакцины "по политическим причинам", из-за разных позиций местных представителей власти. Поэтому, учитывая политический контекст, России необходимо очень строго соблюдать все критерии клинических испытаний.
Напомним, ранее агентство Reuters сообщило, что экспертиза российской вакцины от коронавируса "Спутник V" может начаться в ЕС в первом квартале 2022 года. Также в ближайшие пару месяцев может состояться одобрение "Спутника V" Всемирной организацией здравоохранения. ВОЗ уже подтвердила, что рассмотрение заявки входит в финальную стадию.
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