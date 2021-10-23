Мясников назвал смертельно опасные препараты

Препараты для химиотерапии являются в значительной степени вредными для сердца, так как они — наиболее кардиотоксичны. Об этом заявил известный врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия-1".

"То есть мы даём [препарат], понимая, что мы вредим сердцу. Мы даём, этих больных сразу отправляя на наблюдение кардиолога. Мы знаем: в 70% эти побочные явления на сердце будут. <…> Но нам надо спасать жизнь", — сообщил Мясников.

Также вредны и нестероидные противовоспалительные препараты, если неправильно их принимать. В число таких лекарств входят ибупрофен, диклофенак и индометацин. По словам врача, они могут спровоцировать повышение давления, а также сосудистые кризисы и инфаркты. Телеведущий подчеркнул, что такие препараты прямо противопоказаны при сердечной недостаточности.

"Поэтому сердечникам и пожилым людям этого давать нельзя. Либо давать с очень большой осторожностью под наблюдением врача", — отметил Мясников, добавив, что нестероидные противовоспалительные препараты — самые опасные из тех, что продаются без рецепта.

Врач рассказал, что антибиотики способны вызвать аритмию, а также обладают множеством побочных действий на другие органы. Кроме того, смертельно опасное нарушение сердечного ритма может наступить при передозировке препаратом дигоксин, который применяется для лечения мерцательной аритмии и сердечной недостаточности.

По словам Мясникова, при длительном приёме лекарств от изжоги происходит нарушение всасывания магния, а за этим следует снижение уровня кальция и калия. Впоследствии повышается риск анемии и инфаркта. Кроме того, врач отметил, что сосудосуживающие, мочегонные, слабительные лекарства и бета-блокаторы также относятся к опасным для сердца препаратам.