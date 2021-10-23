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Был Томас, стал Руби: Актриса Джейми Ли Кёртис впервые показала своего сына-трансгендера после смены пола

Звезда "Хеллоуина" отметила, что сегодня гордится быть мамой такого ребёнка больше, чем когда-либо.

23 октября, 05:36

Фото © Instagram/curtisleejamie

Актриса Джейми Ли Кёртис впервые показала своего 25-летнего сына после смены пола. Фото звезда фильма "Хеллоуин" опубликовала в "Инстаграме".

Фото © Instagram/curtisleejamie

Фото © Instagram/curtisleejamie

Информация о том, что 25-летний разработчик видеоигр Томас Гест сменил пол появилась ещё в июле. Теперь он просит называть себя Руби.

"Руби, я горжусь тем, что я твоя мама. Сегодня больше, чем когда-либо", — подписала снимок актриса.

Звезда "Короны", сыгравшая принцессу Диану, сменила пол и просит теперь называть её "они"

Звезда "Короны", сыгравшая принцессу Диану, сменила пол и просит теперь называть её "они"

Однако не все подписчики Кёртис оценили эту новость. Некоторые заявили, что это "безумие".

Ранее Эллиот Пейдж (до трансгендерного перехода актриса Эллен Пейдж) выложил фото топлес, и фанаты не узнали в подкачанном парне ту прежнюю хрупкую девушку.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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