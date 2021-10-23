Актриса Джейми Ли Кёртис впервые показала своего 25-летнего сына после смены пола. Фото звезда фильма "Хеллоуин" опубликовала в "Инстаграме".

Фото © Instagram/curtisleejamie

Информация о том, что 25-летний разработчик видеоигр Томас Гест сменил пол появилась ещё в июле. Теперь он просит называть себя Руби.

"Руби, я горжусь тем, что я твоя мама. Сегодня больше, чем когда-либо", — подписала снимок актриса.

Однако не все подписчики Кёртис оценили эту новость. Некоторые заявили, что это "безумие".