Звезду мема "Всего хорошего" поймали в Калининграде с марихуаной. Видео © Официальный сайт ГУ МВД по Калининградской области

В Калининграде сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали звезду интернет-мема "Всего хорошего" с марихуаной. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Полиция получила информацию о том, что 42-летний мужчина имеет отношение к распространению запрещённых веществ. Силовики собрали доказательства и провели контрольную закупку, в результате которой сведения подтвердились. Так, в квартире подозреваемого сотрудники МВД обнаружили более 70 граммов марихуаны, упакованные в 74 свёртка из фольги. Помимо этого, в комнатах найдены пакеты с каннабисом. Злоумышленник занимался сбытом наркотиков на территории посёлка Прибрежного Московского района Калининграда.

"По ту сторону закона оказался человек, который не только поменял фамилию и имя, но и был ранее судим. Обыск, проведённый на квартире мужчины, подтвердил наличие оснований для возбуждения в отношении него дел сразу по двум статьям Уголовного кодекса", — рассказала начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.

Уточняется, что в 2013 году мужчину уже задерживали по обвинению в хранении марихуаны. Репортаж с его объяснениями транслировали по центральным новостным каналам, а блогеры расхватали его на мемы. После этого обвиняемый стал известен в интернете. Выйдя из колонии, мужчина сменил имя и фамилию.