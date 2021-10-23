"Газпрому" невыгодно качать топливо через Украину сверх контракта, так как в таком случае включается повышающий коэффициент. Об этом в беседе с RT заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя предложение президента Незалежной Владимира Зеленского о скидке в 50% на транзит газа в Европу.

Эксперт отметил, что ранее "Газпром" периодически так делал, но сейчас появляется возможность запустить "Северный поток – 2" и качать значительно выгоднее для себя.

"Украина понимает, что вот-вот будет запущен "Северный поток – 2", что Европа склонна к сотрудничеству, так как ей самой нужен газ", — рассказал аналитик.

Юшков добавил, что раньше Украина пыталась сохранить транзит только угрозами и обвинениями, но теперь до неё наконец дошло: важна конкуренция.

"Но, с другой стороны, это незаконно. Они не могут дать скидку на транзит дополнительных объёмов, потому что в контракте между "Газпромом" и оператором ГТС это не прописано", — подчеркнул эксперт.

Также, по его словам, при прокачке дополнительных объёмов есть риск повреждения украинского трубопровода. В таком случае Россия может лишиться возможности сохранить текущий уровень транзита. Поэтому рисковать не стоит, резюмировал специалист.