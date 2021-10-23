"Это незаконно": Аналитик оценил предложение Зеленского "Газпрому" о скидке в 50% на транзит газа
По словам Игоря Юшкова, раньше Украина пыталась сохранить транзит только угрозами и обвинениями, но теперь до неё наконец дошло: важна конкуренция.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
"Газпрому" невыгодно качать топливо через Украину сверх контракта, так как в таком случае включается повышающий коэффициент. Об этом в беседе с RT заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя предложение президента Незалежной Владимира Зеленского о скидке в 50% на транзит газа в Европу.
Эксперт отметил, что ранее "Газпром" периодически так делал, но сейчас появляется возможность запустить "Северный поток – 2" и качать значительно выгоднее для себя.
"Украина понимает, что вот-вот будет запущен "Северный поток – 2", что Европа склонна к сотрудничеству, так как ей самой нужен газ", — рассказал аналитик.
Юшков добавил, что раньше Украина пыталась сохранить транзит только угрозами и обвинениями, но теперь до неё наконец дошло: важна конкуренция.
"Но, с другой стороны, это незаконно. Они не могут дать скидку на транзит дополнительных объёмов, потому что в контракте между "Газпромом" и оператором ГТС это не прописано", — подчеркнул эксперт.
Также, по его словам, при прокачке дополнительных объёмов есть риск повреждения украинского трубопровода. В таком случае Россия может лишиться возможности сохранить текущий уровень транзита. Поэтому рисковать не стоит, резюмировал специалист.
Ранее на Украине объяснили низкое качество газа смешиванием с российским топливом. По словам эксперта Олега Попенко, жители Незалежной покупают плохой газ по ценам нормального.
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