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Момент столкновения троллейбуса и маршрутки в Омске попал на видео

Один из водителей не предоставил другому преимущества при повороте. В результате пострадало семь пассажиров.

23 октября, 05:14

Кадр из видео © VK / 55mvd

Семь человек пострадали в ДТП с троллейбусом и маршруткой в Омске. Видео © VK / 55mvd

В Омске пассажирский микроавтобус столкнулся с троллейбусом, пострадало семь человек. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло примерно в 07:25 по местному времени (04:25 мск). Сотрудники ГИБДД установили, что водитель троллейбуса, двигаясь по проспекту Карла Маркса, при повороте налево не предоставил преимущества пассажирскому микроавтобусу и допустил столкновение.

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"В результате ДТП семь пассажиров микроавтобуса ГАЗ обратились за медицинской помощью", — говорится в сообщении.

Ранее в Москве на МКАД столкнулось сразу три микроавтобуса, один человек погиб.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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