Момент столкновения троллейбуса и маршрутки в Омске попал на видео

Семь человек пострадали в ДТП с троллейбусом и маршруткой в Омске. Видео © VK / 55mvd

В Омске пассажирский микроавтобус столкнулся с троллейбусом, пострадало семь человек. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло примерно в 07:25 по местному времени (04:25 мск). Сотрудники ГИБДД установили, что водитель троллейбуса, двигаясь по проспекту Карла Маркса, при повороте налево не предоставил преимущества пассажирскому микроавтобусу и допустил столкновение.