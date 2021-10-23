"Не буду больше это терпеть!": Стас Барецкий намерен подать в суд на Волочкову за "сексуальное преследование"
По словам шоумена, бывшая прима-балерина мучает его постоянными звонками и приставаниями, заявляя о "безумном влечении".
Фото © Instagram / volochkova_art; Instagram / stas_bareckiy
Музыкант и шоумен Стас Барецкий заявил, что намерен подать в суд на бывшую приму-балерину Анастасию Волочкову, которая, по его словам, уже долгое время преследует его с домогательствами.
"Я буду подавать на неё в суд за сексуальное преследование с её стороны по отношению ко мне! Своими звонками и приставаниями ко мне. Этот харассмент продолжается уже несколько лет, и я не буду больше это терпеть!" — заявил музыкант в комментарии изданию "Дни.ру".
Барецкий отметил, что уже готовится соответствующий иск в суд. Интересы шоумена, с его слов, будет представлять "небезызвестный адвокат" Владимир Налимов. Экс-участник группы "Ленинград" заявил, что это будет "первое разбирательство подобного рода в России".
"Волочкова Анастасия ответит за своё, как она сама говорит, безумное сексуальное влечение ко мне!" — заключил шоумен.
Ранее Лайф рассказывал, что Стас Барецкий увидел руку Трампа в убийстве оператора-украинки Алеком Болдуином. Шоумен уверен, что по желанию политика сделают всё: и пулю настоящую подсунут, и человека найдут.
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