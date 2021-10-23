Горячий апрель: Эксперты выяснили, в какие месяцы рождаются самые сексуальные люди планеты
Середина весны, конец лета и конец зимы — лучшее время для появления на свет привлекательных мужчин и женщин. К такому выводу пришли исследователи, которые проанализировали список самых горячих звёзд.
Фото © Instagram / blakelively, chrishemsworth
Исследовательская группа FROM MARS назвала месяц, когда рождаются самые сексуальные люди. Эксперты сделали свои выводы, основываясь на рейтинге 500 наиболее привлекательных знаменитостей мирового уровня, составленном порталом Ranker.
Изображение © FROM MARS
Апрель занял уверенное первое место: в этом месяце родилось 60 самых горячих звёзд. В их числе Эмма Уотсон (серия фильмов о Гарри Поттере), Галь Гадот ("Чудо-женщина") и Майкл Фассбендер (серия фильмов "Люди Икс").
Майкл Фассбендер и Галь Гадот. Фото © Instagram / gal_gadot, aliciavikanderdaily
На второй строчке — август (51 знаменитость). В этом месяце родились Холли Берри ("Бал монстров"), Блейк Лайвли ("Ритм-секция") и Крис Хемсворт ("Тор").
Блейк Лайвли и Крис Хемсворт. Фото © Instagram / blakelively, chrishemsworth
Бронза досталась февралю. Среди 49 звёзд, которые появились на свет в конце зимы, оказались певица Рианна и актёр Майкл Бакари Джордан ("Фантастическая четвёрка").
Рианна и Майкл Бакари Джордан. Фото © Instagram / badgalriri, michaelbjordan
Распределив самых сексуальных звёзд по знакам зодиака, исследователи обнаружили, что большинство из них — Овны (например, Роберт Дауни – младший и Кристен Стюарт), на втором месте — Тельцы (Эмбер Хёрд, Джордж Клуни), а третью позицию заняли Львы (Дженнифер Лоуренс, Джейсон Стэйтем).
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