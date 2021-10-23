Исследовательская группа FROM MARS назвала месяц, когда рождаются самые сексуальные люди. Эксперты сделали свои выводы, основываясь на рейтинге 500 наиболее привлекательных знаменитостей мирового уровня, составленном порталом Ranker.

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Апрель занял уверенное первое место: в этом месяце родилось 60 самых горячих звёзд. В их числе Эмма Уотсон (серия фильмов о Гарри Поттере), Галь Гадот ("Чудо-женщина") и Майкл Фассбендер (серия фильмов "Люди Икс").

Майкл Фассбендер и Галь Гадот. Фото © Instagram / gal_gadot, aliciavikanderdaily

На второй строчке — август (51 знаменитость). В этом месяце родились Холли Берри ("Бал монстров"), Блейк Лайвли ("Ритм-секция") и Крис Хемсворт ("Тор").

Блейк Лайвли и Крис Хемсворт. Фото © Instagram / blakelively, chrishemsworth

Бронза досталась февралю. Среди 49 звёзд, которые появились на свет в конце зимы, оказались певица Рианна и актёр Майкл Бакари Джордан ("Фантастическая четвёрка").

Рианна и Майкл Бакари Джордан. Фото © Instagram / badgalriri, michaelbjordan