В США учредили стипендию для женщин-кинематографистов имени убитой на съёмках с Болдуином Хатчинс
На сайте института кино также создана страница для пожертвований родителям погибшей. Отмечается, что оператор трудилась более 10 лет, чтобы утвердиться в своей профессии.
Халина Хатчинс. Фото © halynahutchinsdp
Американский институт кино (AFI) учредил стипендию для женщин-кинематографистов в честь кинооператора с Украины Халины Хатчинс, которая умерла на съёмках фильма "Ржавчина" с актёром Алеком Болдуином в результате роковой стрельбы. Об этом сообщает американский новостной сайт Deadline.
В AFI также заявили, что руководство института "обязуется следить за тем, чтобы Хатчинс продолжила жить в душе всех, кто стремится реализовать свои мечты в хорошо рассказанных историях". Также институт создал на своём сайте страницу для пожертвования родным погибшей.
Вместе с тем подруга и частный соавтор Хатчинс — режиссёр, сценарист и продюсер Ольга Опарина — рассказала в "Инстаграме", что погибшая трудилась более 10 лет, чтобы утвердиться в своей профессии.
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"Почему этой отрасли требуется целая вечность, чтобы заметить талант? Халина была предана своему делу; она никогда не жаловалась, никогда не говорила, что устала или несчастна. Её глаза сияли энтузиазмом и страстью к каждому проекту, над которым она работала", — отметила Опарина.
Напомним, во время съёмок одной из сцен фильма "Ржавчина" Алек Болдуин выстрелил из пистолета, в котором должны были находиться холостые патроны. Однако там оказался один боевой. В результате режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя уроженка Украины оператор Халина Хатчинс погибла. Обвинения против Болдуина пока не выдвинуты. Ранее юрист рассказал о вероятности высшей меры наказания для актёра за убийство оператора.
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