В США учредили стипендию для женщин-кинематографистов имени убитой на съёмках с Болдуином Хатчинс

Американский институт кино (AFI) учредил стипендию для женщин-кинематографистов в честь кинооператора с Украины Халины Хатчинс, которая умерла на съёмках фильма "Ржавчина" с актёром Алеком Болдуином в результате роковой стрельбы. Об этом сообщает американский новостной сайт Deadline.

В AFI также заявили, что руководство института "обязуется следить за тем, чтобы Хатчинс продолжила жить в душе всех, кто стремится реализовать свои мечты в хорошо рассказанных историях". Также институт создал на своём сайте страницу для пожертвования родным погибшей.

Вместе с тем подруга и частный соавтор Хатчинс — режиссёр, сценарист и продюсер Ольга Опарина — рассказала в "Инстаграме", что погибшая трудилась более 10 лет, чтобы утвердиться в своей профессии.