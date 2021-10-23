СМИ сообщили о гибели 11 человек в горах Индии из-за снегопада
При этом двое из группы туристов найдены живыми, а четверо всё ещё считаются без вести пропавшими. Их поиски продолжаются.
Скриншот © Twitter/VineetTNIE
СМИ сообщили о гибели 11 человек в горах Индии из-за снегопада. Видео © Twitter/VineetTNIE
На севере Индии из-за мощного снегопада и ненастной погоды погибло как минимум 11 человек, среди которых туристы, носильщики и гиды. Об этом сообщает телеканал NDTV.
Отмечается, что группа из 17 туристов и их сопровождающих пропала 18 октября в штате Уттаракханд во время перехода через горный перевал Ламкхага. Поиски пострадавших начались лишь после того, как нескольким гидам удалось добраться до ближайшего жилья, а 20 октября к операции по просьбе местных властей присоединились военные.
Так, к утру сегодняшнего дня два человека были найдены живыми и доставлены в больницу, обнаружено 11 тел погибших. Продолжаются поиски ещё четырех человек, они считаются без вести пропавшими. Все туристы были индийцами — из Нью-Дели и штата Западная Бенгалия.
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