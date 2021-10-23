Политолог рассказал, какое будущее ждёт Украину при вступлении в НАТО

Если Украина вступит в НАТО, то станет "получленом" альянса, взяв на себя все обязательства, но не получив никаких прав. Таким мнением поделился директор Института политических исследований Сергей Марков в беседе с "Украиной.ру".

"Там будет другое — там не будет никакого членства Украины и Грузии в НАТО без пятой статьи. Будет такое "получленство", которое называется ПДЧ — План действий по членству. Украина возьмёт на себя все обязательства члена НАТО, но не получит никаких прав. И в таком состоянии ПДЧ Украина может находиться от пяти до сорока лет", — рассказал политолог.

Отметим, что пятая статья о коллективной самообороне предусматривает создание коллективной защиты, когда нападение на одну из стран – участниц альянса будет рассматриваться как нападение на всех членов организации.