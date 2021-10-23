Политолог рассказал, какое будущее ждёт Украину при вступлении в НАТО
По словам эксперта, страна может в течение срока от пяти до сорока лет сотрудничать с альянсом согласно Плану действий по членству.
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Если Украина вступит в НАТО, то станет "получленом" альянса, взяв на себя все обязательства, но не получив никаких прав. Таким мнением поделился директор Института политических исследований Сергей Марков в беседе с "Украиной.ру".
"Там будет другое — там не будет никакого членства Украины и Грузии в НАТО без пятой статьи. Будет такое "получленство", которое называется ПДЧ — План действий по членству. Украина возьмёт на себя все обязательства члена НАТО, но не получит никаких прав. И в таком состоянии ПДЧ Украина может находиться от пяти до сорока лет", — рассказал политолог.
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Отметим, что пятая статья о коллективной самообороне предусматривает создание коллективной защиты, когда нападение на одну из стран – участниц альянса будет рассматриваться как нападение на всех членов организации.
Ранее офицер НАТО заявил, что Россия должна опасаться вступления Украины в альянс. По словам Гарри Табаха, в таком случае Североатлантический альянс будет защищать Незалежную "уже по закону, а не только из-за дружеских отношений и моральной ответственности".
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