Украинские власти на самом деле не хотят "возвращения" Крыма в состав страны, так как жители этого региона на выборах будут голосовать против действующего руководства. Об этом заявил бывший министр транспорта и связи Незалежной и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко.

"Вы знаете, это было и у Порошенко, и сейчас. <…> Хотя издеваются над людьми, чей Крым, Крым наш, или Донбасс, они не хотят присоединять к Украине. Знаете почему? Потому что этот народ проголосует против них, что Порошенко, что Зеленского", — сказал бывший парламентарий в эфире телеканала "Наш".

Червоненко отметил, что жители российского полуострова и Донбасса в случае участия в украинских выборах могли бы поддержать партию "Оппозиционная платформа — За жизнь". При этом он подчеркнул, что Киев даже не пытается наладить отношения с населением этих территорий, а разговаривает с простыми людьми на языке силы.