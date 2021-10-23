На Украине заявили, что Киев на самом деле боится "возвращения" Крыма
Экс-депутат Рады подчеркнул, что власти страны не пытаются наладить хорошие отношения с жителями территорий, которые Незалежная считает своими.
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Украинские власти на самом деле не хотят "возвращения" Крыма в состав страны, так как жители этого региона на выборах будут голосовать против действующего руководства. Об этом заявил бывший министр транспорта и связи Незалежной и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко.
"Вы знаете, это было и у Порошенко, и сейчас. <…> Хотя издеваются над людьми, чей Крым, Крым наш, или Донбасс, они не хотят присоединять к Украине. Знаете почему? Потому что этот народ проголосует против них, что Порошенко, что Зеленского", — сказал бывший парламентарий в эфире телеканала "Наш".
Червоненко отметил, что жители российского полуострова и Донбасса в случае участия в украинских выборах могли бы поддержать партию "Оппозиционная платформа — За жизнь". При этом он подчеркнул, что Киев даже не пытается наладить отношения с населением этих территорий, а разговаривает с простыми людьми на языке силы.
Ранее офицер НАТО заявил, что Россия должна опасаться вступления Украины в альянс. По словам Гарри Табаха, в таком случае Североатлантический альянс будет защищать Незалежную "уже по закону, а не только из-за дружеских отношений и моральной ответственности".
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