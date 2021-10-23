Пропавший два месяца назад оленевод выжил, питаясь консервами советского производства

Якутского оленевода, пропавшего в августе 2021 года, спас контейнер с советскими консервами, которыми он и питался до тех пор, пока его не нашли. Об этом сообщили родственники мужчины в беседе с Sakhaday. Отмечается, что потерявшегося 46-летнего Егора К. разыскали его коллеги.

"Он (пропавший. — Прим. Лайфа) сейчас находится в стаде Харасала. У него повреждена нога, но, самое главное, он жив. По их (оленеводов, нашедших пропавшего. — Прим. Лайфа) словам, он находился на складе продуктов, поэтому голод ему был не страшен. Склад представляет собой контейнер с продуктами ещё советского периода. Благодаря этим просроченным консервам Егор и выжил", — рассказали родные мужчины.

Вместе с тем родственники сообщили, что потерявшийся "проверил на себе качество советских продуктов", которые оказались "вполне съедобными". В настоящий момент они стараются договориться о санрейсе, но пока это невозможно из-за плохой погоды.

Указывается, что ранее экстрасенс назвала точные координаты местонахождения мужчины. Однако вертолёт, занимавшийся его поисками, упорно не следовал этим данным. Как оказалось, оленевод находился именно в том месте, на которое указала ясновидящая.