НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Пропавший два месяца назад оленевод выжил, питаясь консервами советского производства

Как рассказали родные пострадавшего, местонахождение мужчины установила ясновидящая, но поисковый вертолёт упорно не учитывал эти координаты.

23 октября, 06:13
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Якутского оленевода, пропавшего в августе 2021 года, спас контейнер с советскими консервами, которыми он и питался до тех пор, пока его не нашли. Об этом сообщили родственники мужчины в беседе с Sakhaday. Отмечается, что потерявшегося 46-летнего Егора К. разыскали его коллеги.

"Он (пропавший. — Прим. Лайфа) сейчас находится в стаде Харасала. У него повреждена нога, но, самое главное, он жив. По их (оленеводов, нашедших пропавшего. — Прим. Лайфа) словам, он находился на складе продуктов, поэтому голод ему был не страшен. Склад представляет собой контейнер с продуктами ещё советского периода. Благодаря этим просроченным консервам Егор и выжил", — рассказали родные мужчины.

В Вологде простились с жестоко убитой девятилетней девочкой

В Вологде простились с жестоко убитой девятилетней девочкой

Вместе с тем родственники сообщили, что потерявшийся "проверил на себе качество советских продуктов", которые оказались "вполне съедобными". В настоящий момент они стараются договориться о санрейсе, но пока это невозможно из-за плохой погоды.

Указывается, что ранее экстрасенс назвала точные координаты местонахождения мужчины. Однако вертолёт, занимавшийся его поисками, упорно не следовал этим данным. Как оказалось, оленевод находился именно в том месте, на которое указала ясновидящая.

Ранее в Ленобласти беременная жена бизнесмена исчезла после странного СМС с требованием денег. При этом телефон женщины был отключён, несмотря на то что она просила сообщить, когда сумму соберут.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1