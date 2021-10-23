Вирусам вход воспрещён: Зачем нужны назальные вакцины от CoViD-19 и могут ли они заменить уколы
В России разработали уже два препарата для защиты от коронавируса, которые вводятся через нос.
Фото © Shutterstock
Разработанная в центре Гамалеи интраназальная вакцина от ковида "в принципе та же самая", что и обычный "Спутник V", рассказал Лайфу профессор научно-исследовательского центра Анатолий Альштейн. В то же время, по его словам, препарат создаёт несколько иной способ защиты от инфекции: если "Спутник" в виде инъекции вызывает выработку иммуноглобулинов G, то назальный вариант создаёт совсем другие антитела.
Смысл в этой вакцине очень большой. Дело в том, что эта вакцина вызовет образование иммуноглобулинов А — это те иммуноглобулины, которые защищают слизистые оболочки. После введения они скапливаются на слизистой оболочке и составляют очень хороший иммунный затвор для проникновения вируса. То есть это защита "входных ворот" путём выработки другого вида иммуноглобулинов
Ранее сообщалось, что Минздрав дал разрешение на клинические исследования нового препарата. Планируется испытать его на пяти сотнях добровольцев до конца 2023 года. Порядок и кратность введения пока не определены, отметил доктор медицинских наук. Не исключено, что назальный "Спутник" будут использовать как альтернативу инъекции, хотя профессор Альштейн признался, что предпочёл бы другой вариант.
С моей точки зрения, если бы было введение интраназальной вакцины в сочетании с инъекцией, это был бы самый лучший подход, потому что инъекция вызовет образование иммуноглобулинов G, а введение в нос вызовет образование иммуноглобулинов А. И вместе эти два вида иммуноглобулинов защитят лучше всего
Ещё одну назальную вакцину недавно представил НИИ гриппа имени Смородинцева. Препарат получил название "Корфлювек". По словам разработчиков, он двойного действия: работает и против коронавируса, и против гриппа. Клинических исследований ещё не было, зарегистрировать вакцину планируют в 2022 году. Завлабораторией бионанотехнологий, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетёсов считает, что такой способ вакцинации должен помочь достичь коллективного иммунитета.
Провакцинировать людей путём капания в нос намного проще, легче и безопаснее, чем вакцинировать иголкой в плечо. Вот для чего это делается в первую очередь — чтобы облегчить введение и быстрое распространение этой вакцины
Если клинические исследования покажут достаточную эффективность назальной вакцины, то её можно будет использовать вместо внутримышечной, считает директор научно-образовательного центра иммунобиотехнологии Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета Игорь Красильников. С другой стороны, по его мнению, могут возникнуть проблемы с правильной дозировкой нового препарата.
Если разобраться, то у каждого слизистая носа своя, и поэтому, когда мы вводим эту назальную вакцину, нужно рассчитывать дозу так, чтобы она была достаточна для того, чтобы вызвать иммунный ответ. Поэтому интраназальные вакцины, в общем-то, не очень широко применяются
Он добавил, что антиковидные капли в нос могут быть эффективны для человека с хроническими или часто возникающими респираторными инфекциями. Но в целом он выразил надежду, что назальные вакцины упростят борьбу с распространением ковида.
Можно за единицу времени привить больше людей. Люди с большим удовольствием пойдут вакцинироваться интраназально, чем внутримышечно