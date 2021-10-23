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Вирусам вход воспрещён: Зачем нужны назальные вакцины от CoViD-19 и могут ли они заменить уколы

В России разработали уже два препарата для защиты от коронавируса, которые вводятся через нос.

22 октября, 21:40
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Разработанная в центре Гамалеи интраназальная вакцина от ковида "в принципе та же самая", что и обычный "Спутник V", рассказал Лайфу профессор научно-исследовательского центра Анатолий Альштейн. В то же время, по его словам, препарат создаёт несколько иной способ защиты от инфекции: если "Спутник" в виде инъекции вызывает выработку иммуноглобулинов G, то назальный вариант создаёт совсем другие антитела.

Смысл в этой вакцине очень большой. Дело в том, что эта вакцина вызовет образование иммуноглобулинов А — это те иммуноглобулины, которые защищают слизистые оболочки. После введения они скапливаются на слизистой оболочке и составляют очень хороший иммунный затвор для проникновения вируса. То есть это защита "входных ворот" путём выработки другого вида иммуноглобулинов

Анатолий Альштейн

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи

<p>Смысл в этой вакцине очень большой. Дело в том, что эта вакцина вызовет образование иммуноглобулинов А — это те иммуноглобулины, которые защищают слизистые оболочки. После введения они скапливаются на слизистой оболочке и составляют очень хороший иммунный затвор для проникновения вируса. То есть это защита "входных ворот" путём выработки другого вида иммуноглобулинов</p>
<p>Смысл в этой вакцине очень большой. Дело в том, что эта вакцина вызовет образование иммуноглобулинов А — это те иммуноглобулины, которые защищают слизистые оболочки. После введения они скапливаются на слизистой оболочке и составляют очень хороший иммунный затвор для проникновения вируса. То есть это защита "входных ворот" путём выработки другого вида иммуноглобулинов</p>

Ранее сообщалось, что Минздрав дал разрешение на клинические исследования нового препарата. Планируется испытать его на пяти сотнях добровольцев до конца 2023 года. Порядок и кратность введения пока не определены, отметил доктор медицинских наук. Не исключено, что назальный "Спутник" будут использовать как альтернативу инъекции, хотя профессор Альштейн признался, что предпочёл бы другой вариант.

С моей точки зрения, если бы было введение интраназальной вакцины в сочетании с инъекцией, это был бы самый лучший подход, потому что инъекция вызовет образование иммуноглобулинов G, а введение в нос вызовет образование иммуноглобулинов А. И вместе эти два вида иммуноглобулинов защитят лучше всего

Анатолий Альштейн

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи

<p>С моей точки зрения, если бы было введение интраназальной вакцины в сочетании с инъекцией, это был бы самый лучший подход, потому что инъекция вызовет образование иммуноглобулинов G, а введение в нос вызовет образование иммуноглобулинов А. И вместе эти два вида иммуноглобулинов защитят лучше всего</p>
<p>С моей точки зрения, если бы было введение интраназальной вакцины в сочетании с инъекцией, это был бы самый лучший подход, потому что инъекция вызовет образование иммуноглобулинов G, а введение в нос вызовет образование иммуноглобулинов А. И вместе эти два вида иммуноглобулинов защитят лучше всего</p>

Ещё одну назальную вакцину недавно представил НИИ гриппа имени Смородинцева. Препарат получил название "Корфлювек". По словам разработчиков, он двойного действия: работает и против коронавируса, и против гриппа. Клинических исследований ещё не было, зарегистрировать вакцину планируют в 2022 году. Завлабораторией бионанотехнологий, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетёсов считает, что такой способ вакцинации должен помочь достичь коллективного иммунитета.

Провакцинировать людей путём капания в нос намного проще, легче и безопаснее, чем вакцинировать иголкой в плечо. Вот для чего это делается в первую очередь — чтобы облегчить введение и быстрое распространение этой вакцины

Сергей Нетёсов

Заведующий лабораторией бионанотехнологий, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, доктор биологических наук

<p>Провакцинировать людей путём капания в нос намного проще, легче и безопаснее, чем вакцинировать иголкой в плечо. Вот для чего это делается в первую очередь — чтобы облегчить введение и быстрое распространение этой вакцины</p>
<p>Провакцинировать людей путём капания в нос намного проще, легче и безопаснее, чем вакцинировать иголкой в плечо. Вот для чего это делается в первую очередь — чтобы облегчить введение и быстрое распространение этой вакцины</p>

Если клинические исследования покажут достаточную эффективность назальной вакцины, то её можно будет использовать вместо внутримышечной, считает директор научно-образовательного центра иммунобиотехнологии Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета Игорь Красильников. С другой стороны, по его мнению, могут возникнуть проблемы с правильной дозировкой нового препарата.

Если разобраться, то у каждого слизистая носа своя, и поэтому, когда мы вводим эту назальную вакцину, нужно рассчитывать дозу так, чтобы она была достаточна для того, чтобы вызвать иммунный ответ. Поэтому интраназальные вакцины, в общем-то, не очень широко применяются

Игорь Красильников

Директор научно-образовательного центра иммунобиотехнологии Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета

<p>Если разобраться, то у каждого слизистая носа своя, и поэтому, когда мы вводим эту назальную вакцину, нужно рассчитывать дозу так, чтобы она была достаточна для того, чтобы вызвать иммунный ответ. Поэтому интраназальные вакцины, в общем-то, не очень широко применяются</p>
<p>Если разобраться, то у каждого слизистая носа своя, и поэтому, когда мы вводим эту назальную вакцину, нужно рассчитывать дозу так, чтобы она была достаточна для того, чтобы вызвать иммунный ответ. Поэтому интраназальные вакцины, в общем-то, не очень широко применяются</p>

Он добавил, что антиковидные капли в нос могут быть эффективны для человека с хроническими или часто возникающими респираторными инфекциями. Но в целом он выразил надежду, что назальные вакцины упростят борьбу с распространением ковида.

Можно за единицу времени привить больше людей. Люди с большим удовольствием пойдут вакцинироваться интраназально, чем внутримышечно

Игорь Красильников

Директор научно-образовательного центра иммунобиотехнологии Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета

<p>Можно за единицу времени привить больше людей. Люди с большим удовольствием пойдут вакцинироваться интраназально, чем внутримышечно</p>
<p>Можно за единицу времени привить больше людей. Люди с большим удовольствием пойдут вакцинироваться интраназально, чем внутримышечно</p>
Универсальная вакцина: Учёный рассказал о созданной в России прививке от всех инфекций сразу

Универсальная вакцина: Учёный рассказал о созданной в России прививке от всех инфекций сразу

Авторы
Адель Романенкова
Адель Романенкова

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