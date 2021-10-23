Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на этапе Гран-при в США
Медали в парном катании будут разыграны в ночь на воскресенье по московскому времени после исполнения произвольной программы.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу на стартовом этапе Гран-при в США. Соревнования Skate America проходят в Лас-Вегасе.
Тарасова и Морозов получили за своё выступление 80,36 балла. Их соотечественники Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали вторыми (75,43). Рику Миура и Рюичи Кихара из Японии третьи (72,63). Ещё один российский дуэт — Алина Пепелева и Роман Плешков — занял шестое место (64,15).
Спортивные пары разыграют медали в ночь на воскресенье по московскому времени после исполнения произвольной программы.
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У мужчин короткую программу выиграл американец Винсент Чжоу, получивший 97,43 балла. Вторым стал японец Сёма Уно (89,07), третьим — представитель США Джимми Ма (84,52). Действующий чемпион мира американец Нэйтан Чен с падением занял четвёртое место (82,89). Россиянин Артур Даниелян девятый (68,74).
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