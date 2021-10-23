НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на этапе Гран-при в США

Медали в парном катании будут разыграны в ночь на воскресенье по московскому времени после исполнения произвольной программы.

23 октября, 08:18
<p>Фото © ТАСС / Бобылев Сергей</p>

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу на стартовом этапе Гран-при в США. Соревнования Skate America проходят в Лас-Вегасе.

Тарасова и Морозов получили за своё выступление 80,36 балла. Их соотечественники Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали вторыми (75,43). Рику Миура и Рюичи Кихара из Японии третьи (72,63). Ещё один российский дуэт — Алина Пепелева и Роман Плешков — занял шестое место (64,15).

Спортивные пары разыграют медали в ночь на воскресенье по московскому времени после исполнения произвольной программы.

"Надеюсь, этого будет достаточно": Фигуристка Трусова выступит на этапе Гран-при в США, несмотря на травму

"Надеюсь, этого будет достаточно": Фигуристка Трусова выступит на этапе Гран-при в США, несмотря на травму

У мужчин короткую программу выиграл американец Винсент Чжоу, получивший 97,43 балла. Вторым стал японец Сёма Уно (89,07), третьим — представитель США Джимми Ма (84,52). Действующий чемпион мира американец Нэйтан Чен с падением занял четвёртое место (82,89). Россиянин Артур Даниелян девятый (68,74).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1