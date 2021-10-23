Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на этапе Гран-при в США

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу на стартовом этапе Гран-при в США. Соревнования Skate America проходят в Лас-Вегасе.

Тарасова и Морозов получили за своё выступление 80,36 балла. Их соотечественники Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали вторыми (75,43). Рику Миура и Рюичи Кихара из Японии третьи (72,63). Ещё один российский дуэт — Алина Пепелева и Роман Плешков — занял шестое место (64,15).

Спортивные пары разыграют медали в ночь на воскресенье по московскому времени после исполнения произвольной программы.