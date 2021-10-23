Скончался двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Вячеслав Веденин

На 81-м году жизни умер Вячеслав Веденин, двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам и четырёхкратный чемпион мира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе.

"Уходит эпоха, уходит время. С этим человеком я была близко знакома. Мне очень жаль, но, к сожалению, это жизнь", — заявила собеседница агентства.

Веденин стал олимпийским чемпионом на Играх в японском Саппоро в 1972 году, завоевав медали в гонке на 30 километров и эстафете 4х10 километров. На той же Олимпиаде он стал бронзовым призёром в гонке на 50 километров. Кроме того, за четыре года до этого, на Играх 1968 года в Гренобле (Франция), спортсмен завоевал серебряную медаль в гонке на 50 километров. По завершении карьеры Веденин был тренером, спортивным судьёй и техническим делегатом Международной федерации лыжных гонок.