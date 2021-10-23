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Скончался двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Вячеслав Веденин

Спортсмену было 80 лет. Причина его смерти не уточняется. Где и когда пройдёт прощание, пока не известно.

23 октября, 07:43
<p>Фото © ТАСС / Вячеслав Ун Да-Син</p>

Фото © ТАСС / Вячеслав Ун Да-Син

На 81-м году жизни умер Вячеслав Веденин, двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам и четырёхкратный чемпион мира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе.

"Уходит эпоха, уходит время. С этим человеком я была близко знакома. Мне очень жаль, но, к сожалению, это жизнь", — заявила собеседница агентства.

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Веденин стал олимпийским чемпионом на Играх в японском Саппоро в 1972 году, завоевав медали в гонке на 30 километров и эстафете 4х10 километров. На той же Олимпиаде он стал бронзовым призёром в гонке на 50 километров. Кроме того, за четыре года до этого, на Играх 1968 года в Гренобле (Франция), спортсмен завоевал серебряную медаль в гонке на 50 километров. По завершении карьеры Веденин был тренером, спортивным судьёй и техническим делегатом Международной федерации лыжных гонок.

Ранее Лайф сообщал о смерти актрисы из фильма "Пиковая дама" Ольги Красиной. Артистка ушла из жизни в возрасте 80 лет.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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