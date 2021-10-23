Военные корабли России и Китая провели первое совместное патрулирование в Тихом океане

Боевые корабли Военно-морского флота РФ и Военно-морских сил Китая с 17 по 23 октября провели первое совместное патрулирование в западной части Тихого океана. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Задачами патрулирования являлись демонстрация государственных флагов России и Китая, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также охрана объектов морской экономической деятельности двух стран. В рамках патрулирования группировка кораблей впервые прошла через Сангарский пролив", — отмечается в релизе ведомства.

В оборонном ведомстве уточнили, что в состав совместного отряда из 10 кораблей от РФ вошли большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", корабль измерительного комплекса "Маршал Крылов", а также корветы проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Громкий". С китайской стороны приняли участие эсминцы "Кунь Мин" и "Нань Чан", корветы "Бинь Чжоу" и "Лю Чжоу" и корабль комплексного снабжения "Дунь Пин Ху".

Военные моряки двух стран отработали тактическое маневрирование и провели ряд тренировок. За время патрулирования корабли преодолели более 1700 морских миль.