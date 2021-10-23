Турция начала процедуру закупки новой партии F-16 у США

Турция начала процедуру закупки новой партии истребителей F-16 у Соединённых Штатов. Об этом сообщил министр обороны Хулуси Акар, передаёт Anadolu.

"Парк F-16 требует модернизации. Мы ожидаем от США, как стратегического партнёра и дружественной страны, не только поставку 70 F-16 Viper, но и вклад в модернизацию имеющихся у Турции военных самолётов", — приводит агентство слова главы турецкого Министерства обороны.

Акар призвал не забывать, что усиление республики означает усиление НАТО и что границы Турции — это также рубежи и альянса.