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Огненный залп: Камера засняла момент взрыва в цехе под Рязанью, унёсшего жизни 17 рабочих

Судя по кадрам, загорание началось с конвейерной ленты. Стоит отметить, что сотрудники завода были в спецодежде.

23 октября, 08:30

Кадр из видео © SHOT

Момент взрыва в цехе на заводе в Рязанской области. Видео © SHOT

Момент смертоносного взрыва в цехе по производству пороха под Рязанью попал на видео, запись публикует SHOT.

Судя по кадрам, загорание началось с ленты конвейера, когда она работала. Стоит отметить, что сотрудники предприятия были в спецодежде. После детонации они попытались самостоятельно покинуть производство, в итоге попадали друг на друга.

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По данным Лайфа, взрыв на территории завода "Эластик" произошёл, когда рабочие только заступили на смену и включили оборудование. Лайф публиковал список погибших. Единственный человек, найденный живым после взрыва на заводе, умер в больнице. Он был доставлен в медучреждение санавиацией, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

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Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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