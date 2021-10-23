Момент смертоносного взрыва в цехе по производству пороха под Рязанью попал на видео, запись публикует SHOT .

Судя по кадрам, загорание началось с ленты конвейера, когда она работала. Стоит отметить, что сотрудники предприятия были в спецодежде. После детонации они попытались самостоятельно покинуть производство, в итоге попадали друг на друга.