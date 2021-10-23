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Елистратов выиграл этап Кубка мира по шорт-треку в Пекине

Соревнования носят статус тестовых перед зимней Олимпиадой 2022 года.

23 октября, 09:38
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CKc3nUOpsQ0/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">semi7pro</a></p>

Фото © Instagram / semi7pro

Российский шорт-трекист Семён Елистратов одержал победу на стартовом этапе Кубка мира в Пекине на дистанции 1500 метров. В финале он показал результат 2 минуты 18,285 секунды.

Второе место занял Адиль Галиахметов из Казахстана (2.18,680). Бронзовую медаль завоевал китаец Ань Кай (2.18,864).

Этап Кубка мира в Пекине является тестовым турниром перед Олимпиадой 2022 года. Зимние Игры пройдут в китайской столице с 4 по 20 февраля.

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Елистратов — победитель Олимпиады-2014 в Сочи в эстафете. На Играх-2018 в Пхёнчхане он завоевал бронзу на дистанции 1500 метров. Также россиянин является чемпионом мира 2015 года на "полуторке".

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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