Елистратов выиграл этап Кубка мира по шорт-треку в Пекине

Российский шорт-трекист Семён Елистратов одержал победу на стартовом этапе Кубка мира в Пекине на дистанции 1500 метров. В финале он показал результат 2 минуты 18,285 секунды.

Второе место занял Адиль Галиахметов из Казахстана (2.18,680). Бронзовую медаль завоевал китаец Ань Кай (2.18,864).

Этап Кубка мира в Пекине является тестовым турниром перед Олимпиадой 2022 года. Зимние Игры пройдут в китайской столице с 4 по 20 февраля.