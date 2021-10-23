В Ростове пьяный дедушка зарезал шестилетнего внука
Мужчина задержан, следствие просит отправить его под арест. Прокуратура начала проверку.
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Житель Ростова-на-Дону подозревается в убийстве шестилетнего внука, в отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
По данным следствия, 22 октября 59-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанёс ребёнку многочисленные ножевые ранения, от которых тот скончался. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".
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Следователи осмотрели место происшествия и изъяли вещественные доказательства. Назначены судебно-медицинская, молекулярно-генетические, дактилоскопические судебные экспертизы. Подозреваемый задержан, в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Свою проверку также организовала областная прокуратура.
Ранее Лайф рассказывал о случае из Москвы, где внучка убила деда. О произошедшем в одной из квартир на улице Академика Пилюгина в столице правоохранители узнали от позвонивших им местных жителей. Люди сообщили, что им слышны крики и звуки борьбы. На место выехали росгвардейцы, где обнаружили тело пожилого мужчины и молодую девушку рядом. Как выяснилось, между родственниками произошла ссора, в ходе которой внучка схватила кухонный нож и ударила дедушку. Позже она заявила, что мужчина якобы не выпускал её из дома. Подозреваемую арестовали до середины декабря.
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